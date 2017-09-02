Владимир Путин не будет участвовать в сессии Генассамблеи ООН в сентябре

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Баку. 2 сентября. REPORT.AZ/ Президент России Владимир Путин не намерен принимать участие в запланированной на сентябрь сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Как передает Report со ссылкой на "Коммерсант.ru", об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Нет, в планах президента этого нет", - заявил представитель Кремля. Он не стал комментировать инициативу президента США Дональда Трампа о проведении накануне сессии ГА ООН саммита мировых лидеров.

Как сообщило Reuters, Д. Трамп 18 сентября планирует обсудить реформирование структуры ООН с главами других стран. По информации агентства, мировые лидеры могут подписать состоящую из десяти пунктов декларацию, содержащую призыв к генсекретарю ООН Антониу Гутерришу "начать эффективную и целесообразную реформу" всемирной организации. В июне А. Гутерриш заявил о том, что ООН необходимо провести реформу управления.