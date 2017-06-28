В Венесуэле с вертолета атаковали здание Верховного суда

Баку. 28 июня. REPORT.AZ/ Здание Верховного суда Венесуэлы в Каракасе подверглось атаке с полицейского вертолета. Как сообщает Report со ссылкой на Lenta.ru, об этом заявил президент страны Николас Мадуро.

Лидер Венесуэлы рассказал, что в здание суда из вертолета были брошены две гранаты, одна из которых не взорвалась. Мадуро заявил, что в этот момент там находились люди. "Это могло привести к сотням пострадавших", — сказал он.

Кроме того, вертолет пролетел и над зданием МВД. Мадуро заявил, что вертолетом управлял пилот Мигеля Родригеса Торреса, бывшего министра МВД, который, по утверждениям Мадуро, "контактирует с ЦРУ".

Reuters сообщает, что президент Венесуэлы назвал случившееся террористическим актом и потребовал от спецслужб принять меры.