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    В результате аварии поезда метро в Нью-Йорке пострадали 34 человека

    По информации, с рельсов сошли два вагона поезда

    Баку. 28 июня. REPORT.AZ/ По меньшей мере 34 человека получили ранения в результате аварии на одной из линий метрополитена в Нью-Йорке. Об этом сообщает Report со ссылкой на Lenta.ru.

    По данным телеканала NBSC 4 New York, с рельсов сошли два вагона поезда. В результате происшествия началось задымление, несколько пострадавших отравились продуктами горения. Примерно половина травмированных госпитализирована, остальным необходимая помощь была оказана на месте.

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