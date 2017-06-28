В результате аварии поезда метро в Нью-Йорке пострадали 34 человека

Баку. 28 июня. REPORT.AZ/ По меньшей мере 34 человека получили ранения в результате аварии на одной из линий метрополитена в Нью-Йорке. Об этом сообщает Report со ссылкой на Lenta.ru.

По данным телеканала NBSC 4 New York, с рельсов сошли два вагона поезда. В результате происшествия началось задымление, несколько пострадавших отравились продуктами горения. Примерно половина травмированных госпитализирована, остальным необходимая помощь была оказана на месте.