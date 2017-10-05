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    В Перу самолет ВМС разрушил полицейский участок - ВИДЕО

    Пострадавших в результате столкновения, по предварительной информации, нет

    Баку. 5 октября. REPORT.AZ/ На авиабазе Масамари самолет Ан-32 Военно-Морских Сил Перу врезался в полицейский участок.

    Как сообщает Report со ссылкой на газету El Comercio, самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы перед столкновением с участком. По предварительным данным, инцидент произошел из-за неисправности тормозной системы воздушного судна. Официальная причина будет известна по завершению расследования.

    Местное издание Diario Correo отмечает, что на борту самолета в момент инцидента находились порядка 70 военнослужащих. Пострадавших в результате столкновения, по предварительной информации, нет.

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