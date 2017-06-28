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    В ОАЭ британский турист получил пожизненный срок за продажу наркотиков

    Мужчина был задержан недалёко от своей квартиры в Дубае, в которой и были обнаружены наркотики

    Баку. 28 июня. REPORT.AZ/  Британский подданный приговорён к пожизненному заключению судом Дубая за распространение кокаина и экстази, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

    Двадцатидвухлетний турист признан виновным в приёме и продаже наркотиков.

    Мужчина был задержан недалёко от своей квартиры в Дубае, в которой и были обнаружены наркотики.

    Британец при задержании признал свою вину по обоим пунктам. Однако в суде он признался лишь в приёме наркотиков, а не в продаже.

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