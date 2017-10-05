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    В Нигере атакованы американские военные: трое погибших

    Трое военнослужащих США погибли, еще двое получили ранения в результате нападения в среду на юго-западе Нигера. Как сообщает Report, со ссылкой на ...

    Трое военнослужащих США погибли, еще двое получили ранения в результате нападения в среду на юго-западе Нигера. Как сообщает Report, со ссылкой на ТАСС, атака произошла в 190 км к северу от столицы Нигера Ниамея неподалеку от границы с Мали, где боевики несколько лет ведут борьбу с правительством в Бамако и контингентом ООН

    В Пентагоне данную информацию не подтвердили, сообщает агентство.  Представители ведомства лишь процитировали заявление Африканского командования Вооруженных сил США (АФРИКОМ), согласно которому совместный американо-нигерийский патруль попал под обстрел на юго-западе Нигера. 

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