В Нигере атакованы американские военные: трое погибших

Трое военнослужащих США погибли, еще двое получили ранения в результате нападения в среду на юго-западе Нигера. Как сообщает Report, со ссылкой на ТАСС, атака произошла в 190 км к северу от столицы Нигера Ниамея неподалеку от границы с Мали, где боевики несколько лет ведут борьбу с правительством в Бамако и контингентом ООН

В Пентагоне данную информацию не подтвердили, сообщает агентство. Представители ведомства лишь процитировали заявление Африканского командования Вооруженных сил США (АФРИКОМ), согласно которому совместный американо-нигерийский патруль попал под обстрел на юго-западе Нигера.