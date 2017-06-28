В Кыргызстане задержали группировку, планировавшую теракты на границе

Баку. 28 июня. REPORT.AZ/ Сотрудники госбезопасности Кыргызстана задержали группировку, состоящую из членов международной террористической организации, которая планировала серию терактов в районе госграницы для дестабилизации общественно-политической ситуации. Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщили в пресс-службе Госкомитета нацбезопасности страны.

"Установлено, что задержанные члены международной террористической организации планировали совершение серии терактов с использованием самодельных взрывных устройств и огнестрельного оружия на приграничных территориях с целью дестабилизации общественно-политической ситуации", - сообщили в пресс-службе ведомства.

Возбуждено уголовное дело. В СИЗО водворены четверо участников террористической группировки, отметили в пресс-службе.