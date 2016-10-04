В КНР жертвами аварии с участием девяти автомобилей стали четыре человека

Баку. 4 октября. REPORT.AZ/ Жертвами аварии с участием девяти автомобилей в китайской провинции Сычуань стали четыре человека, еще 18 были ранены, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

Инцидент произошел на одном из участков местного шоссе в районе городского округа Мяньян во второй половине дня. Сообщается, что один из пострадавших получил серьезные травмы, остальные 17 — легкие.

Девять попавших в аварию автомобилей получили различные повреждения, четыре из них сгорели. Причина аварии не сообщается. После случившегося на место происшествия прибыли оперативные службы.