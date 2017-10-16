В Киркуке идут бои между иракскими военными и курдским ополчением - СМИ

Баку. 16 октября. REPORT.AZ/ Арабские СМИ сообщили о столкновениях между вооруженными силами Ирака, вошедшими в провинцию Киркук, и курдским ополчением пешмерга.

Как передает Report, об этом заявил телеканал Al-Sumaria со ссылкой на источник в силах безопасности провинции.

"Столкновения произошли между вооруженными силами Ирака и пешмергой в промышленном районе южной части провинции", - сообщил телеканалу источник, отметив, что в ряде районов провинции слышны периодические выстрелов.

В свою очередь, курдский телеканал Rudaw утверждает, что курдам удалось поджечь четыре военных автомобиля иракских силовиков.

Глава курдской провинции на севере Ирака Масуд Барзани, как сообщил его советник, приказал пешмерге воздержаться от атак на иракских силовиков, но разрешил открывать ответный огонь, сообщает РИА Новости.

Премьер-министр Ирака и главнокомандующий Хейдар аль-Абади в ночь на понедельник приказал силовикам обеспечить безопасность на военных базах и государственных объектах в провинции Киркук, при этом он попросил военных взаимодействовать с пешмергой и избегать конфронтации.

Ранее курдские силы на севере страны заявили о наступлении правительственных сил Ирака в Киркуке.