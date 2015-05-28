​В Ираке убито более 120 боевиков ИГИЛ

Баку. 28 мая. REPORT.AZ/ В Ираке при проведении операций против ИГИЛ силами коалиции и безопасности 121 террорист убит, 28 ранено. Как сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ, об этом говорится в официальной информации, распространенной министерством внутренних дел Ирака.

В операциях против сил ИГИЛ на юге Тикрита убито 68 террористов. На западе Багдада уничтожено 8 террористов и 2 боевые машины. В ходе другой атаки погибло 25 членов ИГИЛ.

Напомним, что после того как боевики ИГИЛ взяли под контроль некоторые регионы, в том числе Мосул, вооруженные столкновения в различных частях страны продолжаются.