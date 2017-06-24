В Армении перевернулся грузовик с военными

Баку. 24 июня. REPORT.AZ/ В Армении перевернулся грузовик, принадлежащий министерству обороны страны. Как сообщает Report со ссылкой российские СМИ, авария произошла в субботу, 24 июня, на севере страны в районе 06:30 утра по местному времени.

Источник уточняет, что водитель потерял управление, когда пытался увернуться от домашнего скота, который появился на дороге. В результате машина перевернулась. По данным МЧС, авария произошла из-за того, что у грузовика отвалился кузов.

Всего в нем находилось 30 военнослужащих-контрактников.

Сообщается, что 14 военных получили ранения различной степени тяжести. "Один военнослужащий с черепно-мозговой травмой в тяжелом состоянии доставлен в Ереван. Состояние остальных удовлетворительное", — заявили в минобороны Армении.

Обстоятельства аварии уточняются.