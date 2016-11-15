The Wall Street Journal назвала кандидатов на пост госсекретаря США

Баку. 15 ноября. REPORT.AZ/ Команда избранного президента США Дональда Трампа рассматривает в качестве кандидатов на должность госсекретаря бывшего мэра Нью-Йорка Рудольфа Джулиани и экс-посла Соединенных Штатов в ООН Джона Болтона. Как передает Report со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщает The Wall Street Journal.

Джулиани, отмечает издание, является давним другом и союзником Трампа, в то время как Болтон известен как неоконсерватор, призывавший в 2015 году начать бомбардировки Ирана. Окончательное решение новый президент должен принять в ближайшие недели, при этом не исключено, что список претендентов изменится.

Выборы президента США прошли 8 ноября. Трамп одержал победу, набрав, по последним данным, 290 голосов выборщиков при необходимом минимуме в 270. Его основной соперник, бывшая госсекретарь Хиллари Клинтон получила только 228 голосов. Процедура голосования выборщиков, которые формально избирают президента, состоится 19 декабря. 6 января 2017 года Конгресс утвердит его итоги. Инаугурация избранного президента назначена на 20 января.