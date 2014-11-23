Баку. 22 ноября. REPORT.AZ/ Вице-президент США Джо Байден заявил о том, что США выделят $135 млн на помощь беженцам из Сирии.

Как сообщает Report со ссылкой на Associated Press, он заявил об этом после встречи с президентом Турции, где находится значительная доля беженцев.

Эксперты ожидали от встречи Байдена с президентом Эрдоганом конкретики по сотрудничеству Турции и США в борьбе с «Исламским государством», однако политики не озвучили никаких договоренностей на эту тему.

В Турции находится 1,6 млн беженцев из Сирии. Турецкие власти очень жестко настроены относительно ИГ и режима Башара Асада, однако не намерены вести против них военную операцию без иностранной поддержки.