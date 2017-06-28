СМИ: Не менее 40 человек погибли в Сирии в результате удара ВВС коалиции во главе с США

Баку. 28 июня. REPORT.AZ/ Не менее 40 мирных жителей погибли в среду в результате авиаудара международной коалиции во главе с США по деревне в сирийской провинции Дейр-эз-Зор.

Как передает Report со ссылкой РИА Новости, об этом сообщает агентство SANA.

"Международная коалиция нанесла авиаудары по домам мирных жителей в деревне ад-Дублян в районе Маядина, что привело к гибели более 40 мирных жителей, большинство из которых женщины и дети, а также десяткам раненых и большому материальному ущербу, нанесенному домам населения", - сообщает агентство.