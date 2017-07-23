СБ ООН проведет экстренное заседание по Иерусалиму

Баку. 23 июль. REPORT.AZ/ Совет Безопасности ООН проведет по ситуации в Иерусалиме. Оно состоится в понедельник, передает Reuters.

Ранее представитель Швеции в Совбезе ООН заявил, что Египет, Швеция и Франция призвали Совбез провести экстренное заседание по вопросу деэскалации в Иерусалиме.

В настоящий момент в Иерусалиме напряженная остановка. Там погибли трое палестинцев, еще десятки получили ранение.

Все произошло во время волны протестов из-за новых мер безопасности, которые ввели власти Израиля на одной из святынь города – Храмовой горе. Местная мусульманская община оказалась возмущена установкой металлоискателей у третьей по значимости святыни ислама.

Отметим, что меры безопасности были ужесточены после того, как неделю назад были убиты двое израильских полицейских. Трое боевиков использовали территорию святыни, чтобы совершить вооруженные нападения. Там же они скрывались от преследования.