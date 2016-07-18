​При взрыве в Бангладеш один человек погиб и не менее 12 пострадали

Баку. 18 Июля. REPORT.AZ/ По меньшей мере 12 человек пострадали, один погиб в результате взрыва перед входом на место для праздничной молитвы мусульман в Бангладеш.

Как передает Report, об этом сообщают местные СМИ.

Ранее сообщалось о пяти пострадавших.

Погибший был сотрудником полиции. По данным портала bdnews24, большинство пострадавших также являются сотрудниками полиции.

Индийские СМИ сообщают о ликвидации одного нападавшего, но эти данные пока официально не подтверждены.

Инцидент произошел в 117 километрах от столицы страны Дакки у населенного пункта Шолакия, известного своей открытой площадкой для тысяч мусульман. В четверг верующие собрались на молитву Ид Намаз по случаю окончания священного месяца Рамадан.

Ответственность за теракт пока не взяла на себя ни одна из группировок.