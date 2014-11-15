​Президент России не будет участвовать в Давосском форуме

Баку. 15 ноября. REPORT.AZ/ В графике президента России Владимира Путина не значится поездка в Давос на экономический форум.

Как передает Report, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова.

Ранее в СМИ появились сообщения, что российскому президенту отправили приглашение принять участие во Всемирном экономическом форуме.

"В графике такой поездки не значится. Подготовка к ней не ведется", — заявил Песков.

Он отметил, что не знает, кто будет представлять Россию на Давосском форуме.