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    ​Президент России не будет участвовать в Давосском форуме

    «В графике такой поездки не значится. Подготовка к ней не ведется»

    Баку. 15 ноября. REPORT.AZ/ В графике президента России Владимира Путина не значится поездка в Давос на экономический форум.

    Как передает Report, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова.

    Ранее в СМИ появились сообщения, что российскому президенту отправили приглашение принять участие во Всемирном экономическом форуме.

    "В графике такой поездки не значится. Подготовка к ней не ведется", — заявил Песков.

    Он отметил, что не знает, кто будет представлять Россию на Давосском форуме.

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