Президент Мексики заявил о попытках дестабилизации ситуации в стране

Баку. 19 ноября. REPORT.AZ/ Президент Мексики Энрике Пенья Ньето заявил во вторник о попытках дестабилизировать ситуацию в стране в связи с последней волной протестов, вызванных исчезновением студентов в городе Игуала.

"Протесты, цель которых зачастую непонятна, кажется, отвечают интересам тех, кто хочет дестабилизировать ситуацию, вызвать социальный беспорядок и, главное, противодействовать национальному проекту, который мы запустили (по обеспечению роста экономического развития и процветания граждан)", — заявил Пенья Ньето.

Студенты в городе Игуала были похищены в конце сентября полицией и переданы в руки бандитов из группировки "Единые воины". События произошли, когда учащиеся хотели устроить демонстрацию против реформы образования. По приказу экс-мэра Игуалы Хосе Луиса Абарки на них было совершено нападение, шесть человек были убиты на месте, еще 43 пропали без вести.

С тех пор в стране идут массовые протесты, в ходе которых манифестанты нападают на правительственные и партийные здания в Мексике, перекрывают движение на автомагистралях, проводят массовые шествия.

Президент Мексики напомнил, что власти страны стали первыми, кто заявил о своей солидарности с родными пропавших учащихся, а также начали серьезное расследование обстоятельств произошедшего, о ходе которого общество информируется без промедления, информирует Report со ссылкой на РИА "Новости".