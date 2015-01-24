Пан Ги Мун: В Сирии ухудшается ситуация в гуманитарной сфере

Баку. 24 января. REPORT.AZ/ "В Сирии неуклонно растут потери среди гражданского населения и с каждым днем ухудшается ситуация в гуманитарной сфере. Продолжаются воздушные атаки и находящиеся в осаде 212 тысяч человек нуждаются в помощи". Как сообщает Report со ссылкой на агентство Anadolu, об этом заявил генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун.

В своем ежемесячном докладе Совету Безопасности ООН по оказанию гуманитарной помощи Сирии он отметил, что ситуация в гуманитарной сфере в стране ухудшается: "В результате осуществляемых режимом страны нападений на жилые районы с использованием тяжелого оружия и бомб множество людей погибли или остались инвалидами".

Генсек также отметил, что 212 человек все еще лишены медицинского обслуживания, питания и защиты: "Оказанию помощи этим людям препятствуют любыми способами".

В ежемесячном докладе Пан Ги Мун также затронул вопрос деятельности ИГИЛ, отметив, что группировка "Исламское государство", которая контролирует около трети территории Сирии, все еще продолжает свои преступные деяния, нарушающие права людей.