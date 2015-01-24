Пан Ги Мун: В Сирии ухудшается ситуация в гуманитарной сфере

Баку. 24 января. REPORT.AZ/ "В Сирии неуклонно растут потери среди гражданского населения и с каждым днем ухудшается ситуация в гуманитарной сфере. Продолжаются воздушные атаки и находящиеся в осаде 212 тысяч человек нуждаются в помощи". Как сообщает Report со ссылкой на агентство Anadolu, об этом заявил генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун.
В своем ежемесячном докладе Совету Безопасности ООН по оказанию гуманитарной помощи Сирии он отметил, что ситуация в гуманитарной сфере в стране ухудшается: "В результате осуществляемых режимом страны нападений на жилые районы с использованием тяжелого оружия и бомб множество людей погибли или остались инвалидами".
Генсек также отметил, что 212 человек все еще лишены медицинского обслуживания, питания и защиты: "Оказанию помощи этим людям препятствуют любыми способами".
В ежемесячном докладе Пан Ги Мун также затронул вопрос деятельности ИГИЛ, отметив, что группировка "Исламское государство", которая контролирует около трети территории Сирии, все еще продолжает свои преступные деяния, нарушающие права людей.
Samirə AbdullayevaАвтор новости
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