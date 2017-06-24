Огромный астероид диаметром 230 м приблизится к Земле

Баку. 24 июня. REPORT.AZ/ Огромный потенциально опасный астероид приблизится к Земле в субботу, 24 июня, на максимально близкое расстояние. Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщает центр погоды "Фобос".

Размеры небесного тела составляют 230 м в диаметре, это в 13 раз больше, чем челябинский метеорит. Астероид двигается со скоростью 45 тыс. км в час и пролетит в трех миллионах километров от Земли.

Ученым он известен с 2010 года. Согласно расчетам, мощность удара в случае столкновения с небесным телом была бы сравнима с 300 атомными бомбами, сброшенными на Хиросиму.