Обама: позиция России по отношению к Украине стала более агрессивной

Баку. 26 мая. REPORT.AZ/ Россия "занимает все более агрессивную позицию" по Украине. Такое мнение, как отмечает Report со ссылкой на ТАСС, высказал во вторник президент США Барак Обама в ходе переговоров с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

По оценке главы государства, для Североатлантического альянса наступает "сложное и очень важное время". Обама убежден, что НАТО продолжает поддерживать Украину.

Столтенберг в очередной раз высказался за полное выполнение минских договоренностей, назвав их "путем к миру" и призвав Россию вывести войска с территории Украины.

Российская сторона на разных уровнях неоднократно заявляла, что все утверждения о переброске российских войск на Украину являются не более, чем "пропагандистской фальшивкой". При этом Москва указывала, что до сих пор никто не смог представить реальных подтверждений присутствия войск РФ на Украине, хотя российско-украинская граница находится под самым пристальным наблюдением со стороны западных спецслужб, в том числе с привлечением космических средств.