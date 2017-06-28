НАТО расширит свое присутствие в Афганистане

Баку. 28 июня. REPORT.AZ/ НАТО намерена вновь увеличить свое присутствие в Афганистане в связи с активизацией боевиков движения "Талибан", но не станет участвовать в боевых операциях.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в среду генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг на пресс-конференции в преддверии встречи министров обороны 29 июня.

"Командование операцией в Афганистане запросило около 4 тыс. дополнительных военных. Министры обсудят возможности для выделения дополнительных сил, и сколько может выделить каждая страна альянса", - отметил он.

НАТО завершила вывод своих боевых сил из Афганистана в 2014 году. С тех пор в стране действует миссия альянса "Решительная поддержка" (Resolute support) численностью в 13,5 тыс. человек. В ее задачи входит обучение, содействие в управлении и тыловом обеспечении, а также снабжение разведданными афганских национальных сил безопасности численностью около 360 тыс. человек. Финансирование национальной армии также обеспечивают страны НАТО на уровне около 5 млрд долларов в год.