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    НАТО расширит свое присутствие в Афганистане

    Генсек: Командование операцией в Афганистане запросило около 4 тыс. дополнительных военных

    Баку. 28 июня. REPORT.AZ/ НАТО намерена вновь увеличить свое присутствие в Афганистане в связи с активизацией боевиков движения "Талибан", но не станет участвовать в боевых операциях. 

    Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в среду генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг на пресс-конференции в преддверии встречи министров обороны 29 июня. 

    "Командование операцией в Афганистане запросило около 4 тыс. дополнительных военных. Министры обсудят возможности для выделения дополнительных сил, и сколько может выделить каждая страна альянса", - отметил он.

    НАТО завершила вывод своих боевых сил из Афганистана в 2014 году. С тех пор в стране действует миссия альянса "Решительная поддержка" (Resolute support) численностью в 13,5 тыс. человек. В ее задачи входит обучение, содействие в управлении и тыловом обеспечении, а также снабжение разведданными афганских национальных сил безопасности численностью около 360 тыс. человек. Финансирование национальной армии также обеспечивают страны НАТО на уровне около 5 млрд долларов в год.

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