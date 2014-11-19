Кремль потребовал гарантий невступления Украины в НАТО

Баку. 19 ноября. REPORT.AZ/ России необходима «стопроцентная гарантия того, что ни одна страна не думает о том, чтобы Украина вступила в НАТО». Об этом во вторник, 18 ноября, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью BBC News.

По его словам, постепенное продвижение сил альянса ближе к границе с Россией заставило Москву «забеспокоиться» и принять дополнительные меры предосторожности. «Мы хотим услышать, что НАТО прекратит приближение к российским границам, что НАТО прекратит попытки нарушить баланс силы. Но, к сожалению, мы этого не слышим», — цитирует ТАСС пресс-секретаря.

Ранее во вторник заместитель госсекретаря США Роуз Геттемюллер (Rose Gottemoeller) заявила, что система противоракетной обороны (ПРО) НАТО в Европе не угрожает России. По ее словам, наличие в Европе ограниченных средств ПРО необходимо для обеспечения региональной стабильности.

«Ограниченные средства ПРО в Европе не способны угрожать ядерному потенциалу России и не могут быть угрозой для стабильности в регионе. Наши действия по развертыванию ПРО не будут подрывать международную безопасность», — отметила она в ходе своего визита в Румынию, где в 2015 году планируется развернуть систему ПРО наземного базирования Aegis Ashore.

17 ноября президент Украины Петр Порошенко заявил, что его стране пока рано вступать в НАТО, поскольку «блок сам к этому не готов», отмечает Report со ссылкой на Lenta.Ru.

По его словам, вопрос о присоединении к альянсу будет вынесен на всеобщее обсуждение только после проведения реформ, необходимых для присоединения к Евросоюзу.