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    Глава МИД ФРГ: переговоры "нормандской четверки" прошли без взаимных обвинений

    По словам Штайнмайера, итоги встречи внушают относительный оптимизм

    Баку. 24 июня. REPORT.AZ/ Переговоры глав МИД стран "нормандской четверки" прошли в столице Франции "в конструктивном ключе". Об этом заявил министр иностранных дел ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер, информирует Report со ссылкой на ТАСС.

    Он отметил, что беседа продлилась более четырех часов. "Дискуссии прошли без взаимных обвинений", - сказал министр.

    Участники встречи рассмотрели весь комплекс вопросов, направленных на урегулирование ситуации на востоке Украины. "Стороны согласились, что ключевую роль в урегулировании конфликта играет ОБСЕ", - сказал Штайнмайер.

    По словам германского министра, в ближайшее время миссия ОБСЕ направится в район Широкина, где еще продолжаются бои. По итогам своей поездки она представит доклад для стран "нормандской четверки".

    Также в Париже в ходе переговоров были затронуты вопросы экономической помощи районам, пострадавшим от конфликта. В частности, "речь идет о восстановлении инфраструктуры", подчеркнул Штайнмайер.

    В заключение он отметил, что итоги прошедшей дискуссии "внушают относительный оптимизм".

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