Глава МИД ФРГ: переговоры "нормандской четверки" прошли без взаимных обвинений

Баку. 24 июня. REPORT.AZ/ Переговоры глав МИД стран "нормандской четверки" прошли в столице Франции "в конструктивном ключе". Об этом заявил министр иностранных дел ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер, информирует Report со ссылкой на ТАСС.

Он отметил, что беседа продлилась более четырех часов. "Дискуссии прошли без взаимных обвинений", - сказал министр.

Участники встречи рассмотрели весь комплекс вопросов, направленных на урегулирование ситуации на востоке Украины. "Стороны согласились, что ключевую роль в урегулировании конфликта играет ОБСЕ", - сказал Штайнмайер.

По словам германского министра, в ближайшее время миссия ОБСЕ направится в район Широкина, где еще продолжаются бои. По итогам своей поездки она представит доклад для стран "нормандской четверки".

Также в Париже в ходе переговоров были затронуты вопросы экономической помощи районам, пострадавшим от конфликта. В частности, "речь идет о восстановлении инфраструктуры", подчеркнул Штайнмайер.

В заключение он отметил, что итоги прошедшей дискуссии "внушают относительный оптимизм".