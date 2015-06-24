Германия ждет от Греции одобрения реформ до 30 июня

Баку. 24 июня. REPORT.AZ/ Германия настаивает на том, чтобы греческий парламент одобрил план экономических реформ, обещанных страной кредиторам, к концу недели, передает газета FinancialTimes, информирует Report со ссылкой на РИА "Новости".

Как сообщает издание, немецкие чиновники хотят получить полное одобрение со стороны греческого парламента до 30 июня. Эта дата является конечным сроком для Греции, когда может быть достигнуто соглашение с кредиторами. Издание отмечает, что подобная ситуация ставит в сложное положение греческого премьер-министра Алексиса Ципраса. "Необходимость проголосовать на следующей неделе ограничивает время, которое есть у Ципраса, чтобы добиться внутреннего консенсуса относительно пакета (реформ), а также увеличивает шансы того, что он потеряет свое большинство. Это поднимает вопрос, пытаются ли кредиторы привести к смене режима в Афинах", — цитирует издание слова аналитика консалтинговой компании Eurasia Group Мужтабы Рахмана (Mujtaba Rahman).

В четверг Еврогруппа на внеочередном заседании должна принять решение по новым предложениям греческого правительства по достижению соглашения с кредиторами. В понедельник экстренный саммит лидеров стран еврозоны счел, что греческие предложения могут быть основой для договоренностей, но предложил доработать их.