Британская полиция усилила охрану евреев вслед за событиями в Париже

Баку. 10 января. REPORT.AZ/ Британская полиция усилила меры безопасности в населенных евреями районах страны. Как сообщает Report со ссылкой на радио Азадлыг, в Объединенном Королевстве, где проживает приблизительно 260 тысяч евреев, предпринимаются меры для охраны синагог и других принадлежащих евреям объектов.

Эксперты отмечают, что в последние годы в Британии возросло число инцидентов, связанных с проявлением антисемитизма. Эти настроения особенно усилились после последних столкновений между палестинцами и евреями в секторе Газа.