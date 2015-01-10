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    Британская полиция усилила охрану евреев вслед за событиями в Париже

    В Объединенном Королевстве проживает приблизительно 260 тысяч евреев

    Баку. 10 января. REPORT.AZ/ Британская полиция усилила меры безопасности в населенных евреями районах страны. Как сообщает Report со ссылкой на радио Азадлыг, в Объединенном Королевстве, где проживает приблизительно 260 тысяч евреев, предпринимаются меры для охраны синагог и других принадлежащих евреям объектов.

    Эксперты отмечают, что в последние годы в Британии возросло число инцидентов, связанных с проявлением антисемитизма. Эти настроения особенно усилились после последних столкновений между палестинцами и евреями в секторе Газа. 

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