Бизнесмен Ренато Усатый лидирует на выборах в Молдавии

Баку. 15 июня. REPORT.AZ/ Бизнесмен и председатель "Нашей партии" Ренато Усатый после обработки 89,83% протоколов с избирательных участков набрал 72,55 % голосов на выборах мэра молдавского города Бельцы, передает Report со ссылкой на РИА "Новости".

Усатый на парламентских выборах в ноябре прошлого года возглавлял список партии "Patria - Родина", которая была снята с избирательной гонки за два дня до голосования.

В Молдавии 14 июня прошли выборы в местные органы власти. По данным ЦИК, проголосовать за тех или иных кандидатов пришло 1384641 человек из 2,8 миллиона включенных в избирательные списки. Явка по стране составила 48,9%, в избирательной гонке участвовало 898 кандидатов в руководители районов, городов и сел и 11,6 тысяч в депутаты местных уровней.

В Кишиневе на участки пришло 47,4 % избирателей, в Бельцах — 48,1%. Самая низкая активность - в Гагаузской автономии 36%.