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    Автомобиль наехал на толпу в американском Сент-Луисе, есть пострадавшие

    Пострадавшие получили ушибы и ссадины

    Баку. 24 августа. REPORT.AZ/ В Сент-Луисе (штат Миссури) водитель автомобиля совершил наезд на толпу людей, собравшихся на акцию памяти.

    Как отмечает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал Fox News.

    В результате ЧП несколько человек пострадали.

    По его сведениям, пострадавшие получили ушибы и ссадины. Медицинская помощь им не потребовалась.

    ДТП произошло рядом с местом проведения всенощного бдения в память о местном жителе Киви Херринге, который во вторник был убит полицейскими за вооруженное сопротивление. Он отказался выполнить приказ бросить нож, которым ранил соседа и сотрудника правоохранительных органов.

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