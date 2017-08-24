Автомобиль наехал на толпу в американском Сент-Луисе, есть пострадавшие

Баку. 24 августа. REPORT.AZ/ В Сент-Луисе (штат Миссури) водитель автомобиля совершил наезд на толпу людей, собравшихся на акцию памяти.

Как отмечает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал Fox News.

В результате ЧП несколько человек пострадали.

По его сведениям, пострадавшие получили ушибы и ссадины. Медицинская помощь им не потребовалась.

ДТП произошло рядом с местом проведения всенощного бдения в память о местном жителе Киви Херринге, который во вторник был убит полицейскими за вооруженное сопротивление. Он отказался выполнить приказ бросить нож, которым ранил соседа и сотрудника правоохранительных органов.