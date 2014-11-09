​Авиаудар на севере Сирии: погибло более 20 человек

Баку. 9 ноября. REPORT.AZ/ В результате нанесенного сирийскими правительственными войсками авиаудара по городу Эль-Баб на северо-востоке Сирии, который находится под контролем радикальной группировки "Исламское государство", погиб по крайней мере 21 человек.

Как сообщает Report со ссылкой на BBC, по словам правозащитников из Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека, который базируется в Британии, есть пострадавшие среди мирного населения, около 100 человек ранены.

Согласно их информации, военные вертолеты сбросили на город несколько бочковых бомб.