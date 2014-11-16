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    ​Армия Нигерии отбила город у террористов Боко Харам

    Город Чибок вновь находится под контролем нигерийских властей

    Баку. 16 ноября. REPORT.AZ/ Армия Нигерии сообщает, что город Чибок на северо-востоке страны, захваченный в начале недели террористами движения Боко Харам, вновь находится под контролем нигерийских властей.

    Как сообщает Report со ссылкой на ББС, представитель армии Нигерии генерал Оладжиде Олалейе, сказал, что город был взят в субботу вечером, но что военные операции в этом районе продолжаются.

    В начале года боевики Боко Харам похитили в городе Чибок несколько сот школьниц.

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