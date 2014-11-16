​Армия Нигерии отбила город у террористов Боко Харам

Баку. 16 ноября. REPORT.AZ/ Армия Нигерии сообщает, что город Чибок на северо-востоке страны, захваченный в начале недели террористами движения Боко Харам, вновь находится под контролем нигерийских властей.

Как сообщает Report со ссылкой на ББС, представитель армии Нигерии генерал Оладжиде Олалейе, сказал, что город был взят в субботу вечером, но что военные операции в этом районе продолжаются.

В начале года боевики Боко Харам похитили в городе Чибок несколько сот школьниц.