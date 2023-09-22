Зураб Пололикашвили: Туризм в Азербайджане направлен на диверсификацию экономики

В последние годы в Азербайджане предпринимаются шаги для развития туристического сектора, который в качестве ключевого сектора направлен на диверсификацию экономики.

В последние годы в Азербайджане предпринимаются шаги для развития туристического сектора, который в качестве ключевого сектора направлен на диверсификацию экономики.

Об этом в интервью Report заявил генеральный секретарь Всемирной туристской организации (UNWTO) Зураб Пололикашвили.

Он отметил, что сюда входят маркетинговые кампании, в том числе инвестиции в инфраструктуру, продвижение культурного наследия, проведение различных международных мероприятий: "Туристическая стратегия Азербайджана на 2023-2026 годы представляет собой стратегическую и единую структуру, направленную на развитие туризма в стране. Она определяет стратегическое видение, руководящие принципы и описывает развитие туризма посредством 9 основных столпов".

Генеральный секретарь отметил, что после того, как глобальный туризм серьезно пострадал от пандемии COVID-19, Всемирная туристская организация готова поддержать и поощрить шаги, предпринимаемые государствами-членами для дальнейшего развития туристического сектора.

"UNWTO готов поддержать шаги, предпринятые нашими государствами-членами для дальнейшего развития устойчивого и ответственного туризма в своих странах. Это требует особого внимания к сельскому туризму, маркетингу, статистике, инновациям и, особенно, образованию. Наша организация может предложить различные инструменты, и мы приветствуем идеи и инициативы государств-членов", - сказал З.Пололикашвили.

С полным текстом интервью с Зурабом Пололикашвили можно ознакомиться здесь.