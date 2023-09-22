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Зураб Пололикашвили: Туризм в Азербайджане направлен на диверсификацию экономики

Зураб Пололикашвили: Туризм в Азербайджане направлен на диверсификацию экономики В последние годы в Азербайджане предпринимаются шаги для развития туристического сектора, который в качестве ключевого сектора направлен на диверсификацию экономики.
Туризм
22 сентября 2023 г. 12:18
Зураб Пололикашвили: Туризм в Азербайджане направлен на диверсификацию экономики

В последние годы в Азербайджане предпринимаются шаги для развития туристического сектора, который в качестве ключевого сектора направлен на диверсификацию экономики.

Об этом в интервью Report заявил генеральный секретарь Всемирной туристской организации (UNWTO) Зураб Пололикашвили.

Он отметил, что сюда входят маркетинговые кампании, в том числе инвестиции в инфраструктуру, продвижение культурного наследия, проведение различных международных мероприятий: "Туристическая стратегия Азербайджана на 2023-2026 годы представляет собой стратегическую и единую структуру, направленную на развитие туризма в стране. Она определяет стратегическое видение, руководящие принципы и описывает развитие туризма посредством 9 основных столпов".

Генеральный секретарь отметил, что после того, как глобальный туризм серьезно пострадал от пандемии COVID-19, Всемирная туристская организация готова поддержать и поощрить шаги, предпринимаемые государствами-членами для дальнейшего развития туристического сектора.

"UNWTO готов поддержать шаги, предпринятые нашими государствами-членами для дальнейшего развития устойчивого и ответственного туризма в своих странах. Это требует особого внимания к сельскому туризму, маркетингу, статистике, инновациям и, особенно, образованию. Наша организация может предложить различные инструменты, и мы приветствуем идеи и инициативы государств-членов", - сказал З.Пололикашвили.

С полным текстом интервью с Зурабом Пололикашвили можно ознакомиться здесь.

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Версия на английском языке UNWTO Secretary-General: Azerbaijan aimed to diversify its economy by promoting tourism as a key industry 
Версия на азербайджанском языке Zurab Pololikaşvili: "Azərbaycanda turizm əsas sektor kimi iqtisadiyyatın şaxələndirilməsinə yönəldilib"

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