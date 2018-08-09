Значительно возросло число россиян, предпочитающих отдых в Грузии

Баку. 9 августа. REPORT.AZ/ В январе-июле текущего года Грузию посетило 890 тысяч российских туристов.

Как передает Report со ссылкой на зарубежную прессу, об этом сообщили в отделе аналитики и информации министерства внутренних дел Грузии.

Согласно информации, это на 22,9% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Приток российских туристов в соседнюю страну в июле в ежегодном сравнении увеличился на 12,8%, составив 247 тысяч человек. В этом месяце эта цифра составила 22,8%. В результате, впервые за последние 12 лет россияне в прошлом месяце заняли первую строчку в качестве гостей страны.