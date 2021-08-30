Значение села Лаза как туристического маршрута расширяется

До пандемии граждане страны чаще выезжали за границу на отдых. Введение жестких карантинных правил за рубежом еще больше повысило интерес населения страны к внутреннему туризму. Тем самым мы еще раз стали свидетелями удивительной природы Азербайджана. Одним из мест, открытых в последние годы для туристов, является село Лаза Гусарского района. В настоящее время туристические компании организуют туры в эту деревню. Так что же делает Лазу интересной?
Село Лаза расположено на северо-востоке Кавказского хребта на высоте 1 300 м над уровнем моря. Оно окружено массивами Шахдаг, Гызылгая и хребтом Мыхтёкян. Деревня окружена высокими скалами, ее также называют “Краем водопадов”. На территории села более десятка водопадов. Инфраструктура этого села недоступна. Несмотря на это, люди направляются в эту деревню. Вообще в Гусаре много горных и предгорных селений, интересных для туризма.
О создании туристической инфраструктуры села Лаза и других сел Гусарского района Report рассказал заведующий Губинской организацией по туристическим маршрутам Гейбат Велиев.
Он сказал, что село Лаза является одним из основных направлений рекомендуемого туристического маршрута: “Мы выбрали этот путь в качестве основного туристического маршрута. Губинская организация менеджмента назначения недавно приступила к видеосъемкам для продвижения туристического потенциала села Лаза”.
Президент Ассоциации поддержки оздоровительного и термального туризма Азербайджана Руслан Гулиев отметил, что Северный маршрут Азербайджана очень интересен: “В Губа-Гусарском направлении можно развивать все интересные виды экотуризма. Здесь можно создать дополнительные сферы услуг, охватывающие и сферу агротуризма”.