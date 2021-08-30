Значение села Лаза как туристического маршрута расширяется

До пандемии граждане страны чаще выезжали за границу на отдых. Введение жестких карантинных правил за рубежом еще больше повысило интерес населения страны к внутреннему туризму. Тем самым мы еще раз стали свидетелями удивительной природы Азербайджана. Одн

До пандемии граждане страны чаще выезжали за границу на отдых. Введение жестких карантинных правил за рубежом еще больше повысило интерес населения страны к внутреннему туризму. Тем самым мы еще раз стали свидетелями удивительной природы Азербайджана. Одним из мест, открытых в последние годы для туристов, является село Лаза Гусарского района. В настоящее время туристические компании организуют туры в эту деревню. Так что же делает Лазу интересной?

Село Лаза расположено на северо-востоке Кавказского хребта на высоте 1 300 м над уровнем моря. Оно окружено массивами Шахдаг, Гызылгая и хребтом Мыхтёкян. Деревня окружена высокими скалами, ее также называют “Краем водопадов”. На территории села более десятка водопадов. Инфраструктура этого села недоступна. Несмотря на это, люди направляются в эту деревню. Вообще в Гусаре много горных и предгорных селений, интересных для туризма.

О создании туристической инфраструктуры села Лаза и других сел Гусарского района Report рассказал заведующий Губинской организацией по туристическим маршрутам Гейбат Велиев.

Он сказал, что село Лаза является одним из основных направлений рекомендуемого туристического маршрута: “Мы выбрали этот путь в качестве основного туристического маршрута. Губинская организация менеджмента назначения недавно приступила к видеосъемкам для продвижения туристического потенциала села Лаза”.

Президент Ассоциации поддержки оздоровительного и термального туризма Азербайджана Руслан Гулиев отметил, что Северный маршрут Азербайджана очень интересен: “В Губа-Гусарском направлении можно развивать все интересные виды экотуризма. Здесь можно создать дополнительные сферы услуг, охватывающие и сферу агротуризма”.