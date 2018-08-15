Жители Новосибирска больше всего летают в Баку

Баку. 15 августа. REPORT.AZ/ Обнародован список самых популярных зарубежных городов среди жителей Новосибирска.

Как сообщает Report со ссылкой на российские СМИ, больше всего жители этого города летают в столицу Азербайджана - город Баку.

В топе самых популярных зарубежных городов на первых строчках Баку (Азербайджан), (Казахстан), Худжанд (Таджикистан), Ош (Киргизия) и Бишкек (столица Кыргызстана).

По России наиболее популярными авиарейсами из Новосибирска стали полёты в Москву, Санкт-Петербург, Краснодар, Минеральные воды и Сочи.