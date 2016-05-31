​Завтра в Баку начинает работу международная нефтегазовая выставка

Баку. 31 мая.REPORT.AZ/ Завтра в Бакинском экспо-центре стартуют 23-я Международная выставка и конференция "Нефть и газ Каспия" (Caspian Oil&Gas 2016) и 6-я Каспийская Международная выставка "Энергетика и альтернативная энергия" (Caspian Power 2016). Как сообщает Report, выставки продлятся до 4 июня.

На сегодняшней пресс-конференции по случаю проведения выставки исполнительный директор Iteca Caspian Фарид Мамедов сообщил, что выставка соберет 240 компаний из 30 стран. Он отметил, что, несмотря на нынешнее положение нефтяного сектора, интерес к выставке вырос.

Менеджер выставки "Нефть и газ Каспия" Тофиг Керимов сообщил, что в этом году на выставке примут участие компании из Бельгии, Китая, Испании, Италии, Казахстана, Нидерландов, Польши, Португалии и других стран: "Национальные павильоны представят Италия и Германия. Ежегодно выставка пополняется новыми участниками. В этом году дебютантами являются компании из Великобритании, Португалии, Румынии, США и других стран".

Традиционно генеральным спонсором выставки Caspian Oil&Gas выступает SOCAR, золотыми спонсорами BP и Petronas, серебряный спонсор - Bos Shelf. Также среди спонсоров стоит отметить Azeri M-I Drilling, Caspian Marine Services, Global Energy, AZFEN J.V., SOCAR Polymer, Tekfen Construction и другие компании.

Выставка Caspian Power 2016 пройдет на одной площадке с международной выставкой-конференцией "Нефть и газ, нефтепереработка и нефтехимия Каспия" (Caspian Oil&Gas). Официальную поддержку выставке оказывает министерство энергетики Азербайджана и Государственное агентство по альтернативным и возобновляемым энергетическим ресурсам.

Среди участников выставки ведущие компании-поставщики технологий в сфере энергетики из Беларуси, Китая, Польши и других стран. На выставке примут участие 30 компаний из 6 стран. Экспозиция выставки представит автоматизированные системы технического и коммерческого учета электроэнергии, светодиоды, панели солнечных батарей, светодиодные индикаторы, осветительные приборы, разнообразную кабельно-проводниковую продукцию, коммутационно-распределительную аппаратуру, современные энергосберегающие светильники, трансформаторы, изоляторы, электрические выключатели и многое другое.

На церемонии открытия выставок примет участие президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Отметим, что со 2 по 3 июня состоится традиционная Международная выставка "Нефть и газ Каспия". Организаторами выставки и конференции являются компания Iteca Caspian и ее британский партнер ITE Group.