Завотделом: Количество туристов из Китая в Азербайджан выросло на 135%

В январе-июне этого года из Китая в Азербайджан прибыло 16 609 туристов, что на 135% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В январе-июне этого года из Китая в Азербайджан прибыло 16 609 туристов, что на 135% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Как сообщает Report, об этом заявил заведующий отделом туристической политики и стратегии Государственного агентства по туризму Мухаммед Мурадов на конференции "Демонстрационная зона Шанхайской организации сотрудничества - продвижение логистики и торговли в Азербайджане" в Баку.

Он сказал, что Азербайджан очень ценит сотрудничество с Дальним Востоком в области туризма: "Одностороннее введение безвизового режима сроком на один год для граждан Китая способствует развитию этого сотрудничества. Мы продолжим участвовать в выставках и работать над улучшением авиасообщения".