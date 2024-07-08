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Завотделом: Количество туристов из Китая в Азербайджан выросло на 135%

Завотделом: Количество туристов из Китая в Азербайджан выросло на 135% В январе-июне этого года из Китая в Азербайджан прибыло 16 609 туристов, что на 135% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Туризм
8 июля 2024 г. 12:30
Завотделом: Количество туристов из Китая в Азербайджан выросло на 135%

В январе-июне этого года из Китая в Азербайджан прибыло 16 609 туристов, что на 135% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Как сообщает Report, об этом заявил заведующий отделом туристической политики и стратегии Государственного агентства по туризму Мухаммед Мурадов на конференции "Демонстрационная зона Шанхайской организации сотрудничества - продвижение логистики и торговли в Азербайджане" в Баку.

Он сказал, что Азербайджан очень ценит сотрудничество с Дальним Востоком в области туризма: "Одностороннее введение безвизового режима сроком на один год для граждан Китая способствует развитию этого сотрудничества. Мы продолжим участвовать в выставках и работать над улучшением авиасообщения".

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Версия на азербайджанском языке Şöbə müdiri: "Çindən Azərbaycana gələn turistlərin sayı 135 % artıb"

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