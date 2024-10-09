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Завершены структурные работы в заповеднике "Хыналыг и кочевой путь"

Завершены структурные работы в заповеднике "Хыналыг и кочевой путь" Завершены структурные работы в Государственном историко-культурном и этнографическом заповеднике "Хыналыг и кочевой путь".
Туризм
9 октября 2024 г. 16:23
Завершены структурные работы в заповеднике Хыналыг и кочевой путь

Завершены структурные работы в Государственном историко-культурном и этнографическом заповеднике "Хыналыг и кочевой путь".

Как сообщает Report, об этом сказал председатель Государственного агентства по туризму Фуад Нагиев в ходе медиатура, посвященного годовщине внесения Хыналыга в список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Нагиев отметил, масштабные восстановительные работы в селе Хыналыг и другие проекты, реализованные Агентством, способствуют повышению благосостояния и занятости среди местных жителей.

По его словам, что включение Хыналыга в список всемирного наследия ЮНЕСКО повысило интерес местных и иностранных туристов к селу. Агентство также провело работу по созданию туристических новых продуктов, таких как кемпинг и хайкинг, на территории заповедника "Хыналыг и кочевой путь".

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Версия на азербайджанском языке Fuad Nağıyev: "Xınalıq və Köç Yolu" Qoruğunda strukturlaşdırma işləri tamamlanıb"

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