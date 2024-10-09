Завершены структурные работы в заповеднике "Хыналыг и кочевой путь"

Завершены структурные работы в Государственном историко-культурном и этнографическом заповеднике "Хыналыг и кочевой путь".

Завершены структурные работы в Государственном историко-культурном и этнографическом заповеднике "Хыналыг и кочевой путь".

Как сообщает Report, об этом сказал председатель Государственного агентства по туризму Фуад Нагиев в ходе медиатура, посвященного годовщине внесения Хыналыга в список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Нагиев отметил, масштабные восстановительные работы в селе Хыналыг и другие проекты, реализованные Агентством, способствуют повышению благосостояния и занятости среди местных жителей.

По его словам, что включение Хыналыга в список всемирного наследия ЮНЕСКО повысило интерес местных и иностранных туристов к селу. Агентство также провело работу по созданию туристических новых продуктов, таких как кемпинг и хайкинг, на территории заповедника "Хыналыг и кочевой путь".