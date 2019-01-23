Очередное заседание Исполнительного совета Всемирной туристской организации пройдет в Баку

Баку. 23 января REPORT.AZ/ Председатель Государственного агентства по туризму Азербайджана Фуад Нагиев и генеральный секретарь Всемирной туристской организации Зураб Пололикашвили подписали в Мадриде соглашение о проведении очередной 110-й сессии Исполнительного совета структуры в июне этого года в Баку.

Как сообщает Report, на церемонии подписания Ф.Нагиев пригласил желающих посетить Азербайджан для ознакомления со страной в соответствии с концепцией нового туристического бренда.

Ожидается, что на 110-й сессии примут участие министры туризма из 35 стран.

Азербайджанская делегация также примет участие в традиционной международной туристической выставке FITUR, которая проходит в Мадриде с 23 по 27 января. В рамках выставки также проводится международная конференция по винному туризму.

Более 39 лет выставка FITUR собирает профессионалов туристической отрасли. Только в 2018 году в выставке приняли участие 10 190 участников из 165 стран и регионов мира.