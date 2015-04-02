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    Запатентован бренд завтрака для азербайджанских отелей

    Во время Европейских игр отели предоставят туристам Azerbaijan breakfast

    Баку. 2 апреля. REPORT.AZ/ Министерство культуры и туризма запатентовало новый бренд в сфере туризма. Как сообщает Report, об этом заявил журналистам министр культуры и туризма Абульфас Гараев.

    По словам министра, во время Европейских игр и после них на первоначальном этапе в нескольких отелях и постепенно во всех отелях будет представлен бренд национальной кухни (Azerbaijan breakfast): "Он будет подготовлен в соответствии с правилами азербайджанской кухни и будет не только отражать повседневный быт, но и, сохраняя самые ценные традиции нашей кухни, отвечать современным требованиям". 

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