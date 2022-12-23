Замминистра: Ведутся работы по увеличению турпотока между Азербайджаном и Турцией

Ведутся работы по увеличению турпотока между Азербайджаном и Турцией.

Ведутся работы по увеличению турпотока между Азербайджаном и Турцией.

Как сообщает Report, об этом журналистам заявил находящийся с визитом в Баку заместитель министра культуры и туризма Турции Надир Алпаслан.

Он отметил, что с начала текущего года Турцию посетили более 500 тыс. туристов из Азербайджана: "Мы нацелены на то, чтобы за короткое время нашу страну посетило более одного миллиона туристов из Азербайджана. Мы также обсуждаем возможные меры по увеличению числа посещающих Азербайджан из Турции. Увеличение количества рейсов, а также выгодные цены важны с точки зрения увеличения посещений между двумя странами".

По словам замминистра, туристы из Азербайджана проявляют интерес к курортным регионам Турции – Анталье, Бодруму и др.

Замминистра также отметил, что объявление Шуши культурной столицей тюркского мира в 2023 году - важный вопрос: "Многие граждане Турции хотят посетить именно этот регион, в частности после победы в Отечественной войне".