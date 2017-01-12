Замминистра: Традиционно 85% прибывающих в Азербайджан составляют граждане России, Грузии, Турции и Ирана

Баку. 12 января. REPORT.AZ/ Традиционно граждане четырех стран составляют 85% из числа всех прибывающих в Азербайджан. Как сообщает Report, об этом заявил в интервью журналистам Pravda.Ru заместитель министра культуры и туризма Азербайджана Назим Самедов.

По его словам, это в первую очередь Россия: “На втором месте Грузия, потом Турция и Иран. Но зато теперь появились туристы из арабских стран. Максимального количества Азербайджан добился в 2012–2013 годах, когда количество приезжающих достигло 2,5 млн”.

“Единственный барьер, который мешал развитию притока этих туристов – визовый. Но этот вопрос был решен указом президента с февраля прошлого года. Теперь уже туристы из 12 арабских стран могут получать визы по приезде. Это автоматически открыло им ворота в Азербайджан. И по большей части у нас с ними прямые рейсы есть. А с Россией, Грузией и Казахстаном виз нет и не было никогда”, - отметил замминистра.

Представитель министерства подчеркнул, что для привлечения туризма важна безопасность: “Азербайджан - изначально страна с очень сильной системой безопасности. Мы видим, что происходит на Ближнем и Среднем Востоке. Жители этих стран устали от войн и нестабильности. И поэтому туристы, особенно из стран, в которых война идет, есть угрозы, видят эту безопасность в нашей стране, и их тянет сюда отдохнуть”.

“Мы - мусульманская страна, поэтому арабские туристы комфортно себя чувствуют в этом плане. У нас к ним нормально относятся, с пониманием мусульманских и национальных традиций. У нас комфортно всем. И в тоже время сам народ — очень толерантный”, - заключил министр.