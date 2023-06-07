О нас

Расходы на содержание Шушинского комплекса отеля-конгресс-центра передадут специализированной компании

Расходы на содержание Шушинского комплекса отеля-конгресс-центра передадут специализированной компании Расходы на содержание Шушинского комплекса отеля-конгресс-центра планируется передать стороннему управляющему, то есть специализированной компании.
Туризм
7 июня 2023 г. 13:17
Расходы на содержание Шушинского комплекса отеля-конгресс-центра передадут специализированной компании

Расходы на содержание Шушинского комплекса отеля-конгресс-центра планируется передать стороннему управляющему, то есть специализированной компании.

Как сообщает Report, об этом заместитель министра экономики Эльнур Алиев сказал на заседании комитета Милли меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству.

По его словам, управление комплексом останется на балансе Министерства.

"Комплекс был построен за год и до последнего момента в него вводились изменения и дополнения по поручению руководства. По этой причине возникли дополнительные, непредвиденные расходы. Такие моменты невозможно спрогнозировать заранее", - добавил замминистра.

Отметим, что фундамент Шушинского комплекса отеля и конгресс-центра был заложен 29 августа 2021 года, а 10 мая 2023 года состоялось его открытие. Комплекс расположен в центре города на Дороге победы.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Expenses for maintenance of Shusha Hotel-Congress Central Complex to be transferred to specialized company
Версия на азербайджанском языке Nazir müavini: "Şuşa Hotel Konqres Mərkəzi üzrə saxlanma xərcləri ixtisaslaşmış şirkətə ötürüləcək"

Другие новости из категории

В Азербайджане разрабатывается концепция в связи с уличной едой
В Азербайджане разрабатывается концепция в связи с уличной едой
6 июня 2023 г. 12:11
Индийский лоукостер запустит прямые авиарейсы из Дели в Баку
Индийский лоукостер запустит прямые авиарейсы из Дели в Баку
3 июня 2023 г. 17:16
Азербайджан избран членом Исполнительного совета Всемирной туристской организации
ФотоАзербайджан избран членом Исполнительного совета Всемирной туристской организации
1 июня 2023 г. 21:14
Азербайджан и Чехия обсудили расширение туристического сотрудничества
ФотоАзербайджан и Чехия обсудили расширение туристического сотрудничества
1 июня 2023 г. 16:32
Турция намерена ежегодно принимать один миллион туристов из Азербайджана
Турция намерена ежегодно принимать один миллион туристов из Азербайджана
1 июня 2023 г. 15:55
Азербайджан принимает участие в ежегодном саммите Азиатско-Тихоокеанской туристической ассоциации
ФотоАзербайджан принимает участие в ежегодном саммите Азиатско-Тихоокеанской туристической ассоциации
1 июня 2023 г. 12:43
В Индонезии анонсировали выдачу золотых виз для туристов
В Индонезии анонсировали выдачу "золотых виз" для туристов
30 мая 2023 г. 11:24
Названо число граждан Азербайджана, посетивших Анталью в прошлом и текущем годах
Названо число граждан Азербайджана, посетивших Анталью в прошлом и текущем годах
25 мая 2023 г. 15:44
ИрАэро будет совершать полеты в Азербайджан
"ИрАэро" будет совершать полеты в Азербайджан
24 мая 2023 г. 15:16
Потенциал бизнес-туризма Азербайджана представлен в Германии
ФотоПотенциал бизнес-туризма Азербайджана представлен в Германии
24 мая 2023 г. 10:54

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi