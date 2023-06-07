Расходы на содержание Шушинского комплекса отеля-конгресс-центра передадут специализированной компании

Расходы на содержание Шушинского комплекса отеля-конгресс-центра планируется передать стороннему управляющему, то есть специализированной компании.

Расходы на содержание Шушинского комплекса отеля-конгресс-центра планируется передать стороннему управляющему, то есть специализированной компании.

Как сообщает Report, об этом заместитель министра экономики Эльнур Алиев сказал на заседании комитета Милли меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству.

По его словам, управление комплексом останется на балансе Министерства.

"Комплекс был построен за год и до последнего момента в него вводились изменения и дополнения по поручению руководства. По этой причине возникли дополнительные, непредвиденные расходы. Такие моменты невозможно спрогнозировать заранее", - добавил замминистра.

Отметим, что фундамент Шушинского комплекса отеля и конгресс-центра был заложен 29 августа 2021 года, а 10 мая 2023 года состоялось его открытие. Комплекс расположен в центре города на Дороге победы.