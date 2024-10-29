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Замминистра: Готовится положение о деятельности Нафталана как курортной зоны

Замминистра: Готовится положение о деятельности Нафталана как курортной зоны Готовится положение о деятельности города Нафталан в качестве курортной зоны.
Туризм
29 октября 2024 г. 12:01
Замминистра: Готовится положение о деятельности Нафталана как курортной зоны

Готовится положение о деятельности города Нафталан в качестве курортной зоны.

Как сообщает Report, об этом в Шуше заявил заместитель министра здравоохранения Азербайджана Надир Зейналов на "Азербайджанской конференции по оздоровительному туризму: текущая ситуация и перспективы развития".

Он отметил, что нафталанская нефть занимает первое место среди природных лечебных ресурсов страны и эффективна при лечении различных заболеваний:

"Половина действующих в стране лечебно-оздоровительных учреждений расположена в этом городе. Поэтому необходимо продвигать Нафталан во всем мире в качестве азербайджанского бренда. Для этого одной рекламы недостаточно, необходимы доказательства и научные публикации. Существующие публикации советского времени потеряли актуальность, поскольку появились новые научные методы лечения. Исследование влияния нафталанской нефти на здоровье и освещение данной темы в международных научных статьях будет очень эффективным", - добавил замминистра.

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Версия на азербайджанском языке Nazir müavini: "Naftalanın kurort kimi fəaliyyəti üçün əsasnamə hazırlanır"

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