Замминистра: Азербайджан внес вклад в развитие туризма в Грузии

"В связи с пандемией коронавируса (COVID-19) сухопутные границы двух соседних стран - России и Азербайджана - по-прежнему закрыты. На протяжении многих лет эти две страны вносили большой вклад в развитие туристического сектора Грузии".

"В связи с пандемией коронавируса (COVID-19) сухопутные границы двух соседних стран - России и Азербайджана - по-прежнему закрыты. На протяжении многих лет эти две страны вносили большой вклад в развитие туристического сектора Грузии".

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом заявила заместитель министра экономики и устойчивого развития Грузии Мариам Квривишвили на встрече с представителями сектора туризма и гражданской авиации.

По ее словам, несмотря на пандемию, за первые восемь месяцев этого года Грузия приняла более миллиона международных посетителей. Объем доходов от туризма в январе-августе составил более 505 млн лари, что на 18% больше аналогичного показателя 2019 года.