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Замминистра: Азербайджан внес вклад в развитие туризма в Грузии

Замминистра: Азербайджан внес вклад в развитие туризма в Грузии "В связи с пандемией коронавируса (COVID-19) сухопутные границы двух соседних стран - России и Азербайджана - по-прежнему закрыты. На протяжении многих лет эти две страны вносили большой вклад в развитие туристического сектора Грузии".
Туризм
6 сентября 2021 г. 16:05
Замминистра: Азербайджан внес вклад в развитие туризма в Грузии

"В связи с пандемией коронавируса (COVID-19) сухопутные границы двух соседних стран - России и Азербайджана - по-прежнему закрыты. На протяжении многих лет эти две страны вносили большой вклад в развитие туристического сектора Грузии".

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом заявила заместитель министра экономики и устойчивого развития Грузии Мариам Квривишвили на встрече с представителями сектора туризма и гражданской авиации.

По ее словам, несмотря на пандемию, за первые восемь месяцев этого года Грузия приняла более миллиона международных посетителей. Объем доходов от туризма в январе-августе составил более 505 млн лари, что на 18% больше аналогичного показателя 2019 года.

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Версия на английском языке Azerbaijan contributes to tourism development in Georgia, official says
Версия на азербайджанском языке Gürcüstan rəsmisi: “Azərbaycan ölkəmizdə turizmin inkişafına töhfə verib”

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