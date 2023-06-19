Закрываются туристические маршруты в горы Бали

Туристические маршруты в горы индонезийского острова Бали начинают закрываться, но восхождения при условии сопровождения проводника пока остаются возможными

Туристические маршруты в горы индонезийского острова Бали начинают закрываться, но восхождения при условии сопровождения проводника пока остаются возможными.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в понедельник сообщил портал Detik.

По его информации, координатор туристических маршрутов на гору Агунг заявил, что маршрут на гору был закрыт с субботы. Причиной он назвал политику правительства, которое запретило восхождения на горы, назвав их священными. В то же время координатор заявил, что несмотря на закрытие маршрута альпинисты все еще могут пройти по нему, если они пользуются услугами проводника и соблюдают правила при подъеме на гору.

"Если будет издано региональное постановление или постановление губернатора, и подъемы в горы будут полностью запрещены, мы расформируемся", - приводит портал его слова.