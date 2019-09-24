Глава Ассоциации: Закрытие Thomas Cook не отразится на туристическом рынке Азербайджана

"Закрытие известного британского туроператора Thomas Cook никак не повлияет на туристический рынок Азербайджана".

Об этом сообщил Report председатель Ассоциации туризма Азербайджана (AZTA) Нахид Багиров.

По его словам, Thomas Cook занимался выездным туризмом: "Компания не отправляла туристов в Азербайджан. Наши компании не сотрудничали с Thomas Cook".

По словам Багирова, банкротство такой крупной компании в целом негативное явление: "В Турции сейчас большие проблемы в связи с этим. Такие компании производят свои платежи в виде кредитов в конце года. В целом, прекращение деятельности туроператора Thomas Cook затрагивает такие страны, как Турция, Испания и Греция. Банкротство такой компании может привести к негативным последствиям в будущем".

Он отметил, что одной из причин банкротства туроператор стало отсутствие надлежащего управления и ненужные риски: "Проблемы накапливались по всей видимости в течение долгих лет. Но банкротство произошло в 2019 году".

Вчера знаменитый британский туроператор Thomas Cook объявил о прекращении деятельности ввиду отсутствия средств на план спасения от банкротства. Британский туроператор Thomas Cook прекращает существование после того, как не смог найти средства для предотвращения банкротства. Бронирование билетов для более чем 600 тыс. туристов по всему миру было отменено рано утром. Британские власти заявили, что репатриация 150 тыс. клиентов компании из королевства станет крупнейшей в мирное время.

Thomas Cook отменил торговые операции. Его четыре авиалинии прекратят работу. 21 тыс. сотрудников в 16 странах, включая 9 тыс. в Великобритании, останутся без работы.