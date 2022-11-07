За три квартала Азербайджан посетило 54,9 тысяч российских туристов

Граждане России за три квартала 2022 года совершили 54,9 тысяч поездок в Азербайджан с целью туризма, заняв 9 место в списке самых популярных направлений для российских туристов.

Граждане России за три квартала 2022 года совершили 54,9 тысяч поездок в Азербайджан с целью туризма, заняв 9 место в списке самых популярных направлений для российских туристов.

Как передает Report, это следует из статистики Погранслужбы ФСБ России.

В третьем квартале года россияне совершили 38,1 тысячу поездок.

Общее число поездок за рубеж с января по сентябрь 2022 года составило 17,4 млн поездок (из них 4,7 млн – с целью туризма), что на 13,8% больше, чем годом ранее. В первом квартале года за границу выехало 3,8 млн граждан РФ, во втором квартале – 4,57 млн, в третьем – 8,9 млн.

Чаще всего россияне посещали Абхазию (4,4 млн), Турцию (3,5 млн), Казахстан (2 млн), ОАЭ (743,6 тысяч) и Финляндию (731,2 тысяч). Также в первую десятку вошли Египет, Армения, Эстония, Украина и Кыргызстан.

С целью туризма в январе-сентябре россияне совершили 4,74 млн поездок, это почти втрое меньше, чем за аналогичный период допандемийного 2019 года. При этом разницы с прошлым годом почти нет – рост составил 125 тысяч поездок.

Самыми популярными направлениями с целью туризма стали Турция (2,7 млн), ОАЭ (548,6 тысяч), Египет (490,5 тысяч), Армения (199,3 тысяч), Узбекистан (82,7 тысяч), Мальдивы (66,3 тысяч), Казахстан (62,5 тысяч), Кыргызстан (48,4 тысяч), Сербия (31,9 тысяч).

Как пояснила порталу "Интерфакс-Туризм" пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина, цифры выездного потока по отдельным странам в этом году далеко не всегда отражают реальное количество поездок российских туристов из-за отсутствия на многих направлениях прямого сообщения.

"Пограничники в аэропортах фиксируют первый пункт посадки самолета независимо от того, куда на самом деле направляется человек – даже если в его билете указана конечная точка маршрута. И если турист летит в Таиланд через Алма-Ату или в Болгарию через Стамбул, то дополнительного туриста по данным статистики получают соответственно Казахстан и Турция. А Таиланду и Болгарии не достается ничего", — рассказала эксперт.

В результате, по ее словам, Погранслужба ФСБ считает, что Таиланд за девять месяцев посетили 26 тысяч россиян, а власти этой страны насчитали 90 тысяч российских туристов. На Шри-Ланке, по данным российской статистики, только за первые полгода побывали 13,8 тысяч туристов, а по данным местных властей – более 43 тысяч. В Японии аналогичные цифры составляют 60 и 5,2 тысячи.

Тюрина добавила, что по той же причине число туристов, посетивших Турцию или ОАЭ, меньше, чем показывает российская статистика, так как часть из них были транзитными пассажирами.

В третьем квартале года россияне совершили 2,4 млн поездок с целью туризма. Из них больше всего – в Турцию (1,7 млн), ОАЭ (203 тысяч) и Египет (144,7 тысяч). Также граждане РФ путешествовали в Армению (94,2 тысячи), Узбекистан (42,8 тысяч), Казахстан (37,5 тысяч), Кыргызстан (32,5 тысяч), Абхазию (19 тысяч) и Мальдивы (23,6 тысяч).