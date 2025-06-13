За последние 8 лет число отелей в Азербайджане увеличилось более чем на 44%

За последние 8 лет число отелей в Азербайджане увеличилось более чем на 44%

За последние 8 лет число отелей в Азербайджане увеличилось более чем на 44%

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В 2017–2024 годах число отелей и гостиничных предприятий в Азербайджане увеличилось на 44,4%, а их единовременная вместимость выросла примерно на 62%. Как сообщает корреспондент Report из туристического центра "Шахдаг", об этом сказала заместитель начальника отдела туристической политики и стратегии Государственного агентства по туризму Гюнай Байрамова в ходе медиатура, посвященного открытию летнего сезона. Она отметила, что в 2018–2024 годах производство ВВП по размещению туристов и общественному питанию в среднем увеличивалось на 3,8% в год: "В результате этого роста добавленная стоимость, созданная в секторе за этот период, увеличилась на 30%, достигнув 3,1 млрд манатов в 2024 году". Подпишитесь на наш Telegram канал

Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda mehmanxanaların sayı son 8 ildə 44 %-dən çox artıb