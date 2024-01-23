За последние 20 лет туристический сектор Азербайджана вырос в 77 раз

Добавленная стоимость, созданная в Азербайджане в сфере размещения туристов и общественного питания, в 2003 году составила 35 млн манатов, а в 2023 году - 2 млрд 684 млн манатов, что в 76,6 раза больше.

Добавленная стоимость, созданная в Азербайджане в сфере размещения туристов и общественного питания, в 2003 году составила 35 млн манатов, а в 2023 году - 2 млрд 684 млн манатов, что в 76,6 раза больше.

Как сообщает Report, за последние 20 лет инвестиции в основной капитал в сфере размещения туристов и общественного питания выросли в 51,7 раза и составили 87,9 млн манатов.

С 2003 по 2022 год число отелей и гостиничных предприятий в стране увеличилось в 7,6 раза и достигло 727, а единовременная пропускная способность данных объектов увеличилась в 5,9 раза.

За эти годы число занятых в туристическом секторе Азербайджана выросло с 21 млн 9 тыс. до 87 млн 9 тыс., что в 4 раза больше.