За последние 16 лет из Северной Кореи Азербайджан посетили 477 человек

Баку. 9 января. REPORT.AZ/ Обнародовано количество посетивших Азербайджан из Северной Кореи за последние 16 лет.

Как сообщает Report, за 2002-2017 гг из Северной Кореи Азербайджан посетили 477 человек.

Согласно информации министерства культуры и туризма, из Северной Кореи в Азербайджан в 2002 году приехали 2 человека, в 2003 г - 53, 2004 - 198, 2006 - 3, 2007 - 22, 2008 - 5, 2009 - 4, 2010- 15, 2011 - 3, 2012 - 42, 2013 - 3, 2014- 1, 2015 - 15, 2016 - 13, 2017 - 2 человека.